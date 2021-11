Marília Mendonça é a Cantora do Ano do ‘Prêmio Multishow 2021’

As artistas que concorriam, Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza, concordaram em prestar essa homenagem à sertaneja

Marília Mendonça foi eleita a Cantora do Ano no Prêmio Multishow. Com isso, a emissora anunciou neste domingo, 7, que as votações nesta categoria foram canceladas.

As artistas que concorriam, Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza, concordaram em prestar essa homenagem à sertaneja. Marília morreu em um acidente de avião nesta sexta-feira, 5.

“Essa homenagem vem de fãs de todo o Brasil – não só de Marília, mas também de outras grandes cantoras do país – o que inclui a Família Multishow e as outras quatro incríveis artistas que concorriam ao prêmio”, disse a organização da premiação.

“Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza tiveram o mesmo gesto de respeito, amor e sororidade e se juntaram a todos nós para eleger a eterna Patroa. Marília Mendonça será lembrada na cerimônia do Prêmio Multishow à altura do seu brilhante e inesquecível legado. Seguiremos por aqui ouvindo e aplaudindo seu talento e sua história”, disse a equipe do evento.

O Prêmio Multishow vai acontecer no dia 8 de dezembro. Nas redes sociais, as cantoras repostaram o anúncio e Luísa Sonza escreveu uma declaração para a amiga: “Cantora de todos os anos, Marília Mendonça. Amo vocês, é uma honra saber que estou do lado das minhas maiores inspirações, saibam sempre disso”.

Estadão conteúdo