Maiara fala sobre Marília pela 1ª vez após a morte da cantora: ‘Te vivo e te sinto’

A cantora publicou um vídeo de um momento íntimo com Marília, onde ela, sua irmã Maraisa e Marilia brindavam

A cantora Maiara, da dupla Maiara e Maraísa foi uma grande amiga da cantora Marília Mendonça. Marilia faleceu aos 26 anos após um trágico acidente aéreo nesta sexta-feira, 5. Maiara falou sobre a amiga pela primeira vez nesta segunda-feira, 08, após a morte da cantora.

A cantora publicou um vídeo de um momento íntimo com Marília, onde ela, sua irmã Maraisa e Marilia brindavam. O brinde parece ser uma comemoração ao trabalho que foi produzido pelas duas. Parceiras na vida e na profissão, Maiara, Maraísa e Marília compunham muito juntas. No vídeo, Marília exclama o nome da música, “Esqueça-me se For Capaz”. “Nunca esquecerão”, acrescenta Maiara

“Meu amor, você foi a mulher mais incrível que eu conheci na vida! A mulher mais forte de todas! Obrigada por ter me dado a honra de ter feito parte da sua vida! Obrigada por me carregar no colo! Continue me carregando no colo de onde você estiver… Fazer tudo com você se tornava gigantesco… Porque você é a mulher mais gigante que eu conheço”, escreveu a cantora

“Eu te vivo, eu te sinto, eu sei que você sempre estará comigo em tudo que eu fizer, em tudo que eu quiser, aonde eu for. Obrigada por me ensinar tanto, por ter me deixado fazer parte da sua vida, de onde você estiver, fale no meu ouvido quando quiser, a gente sempre teve intimidade para isso. Você é o amor da minha vida! Infinito… Para sempre registrada em mim”, continuou.

Maraisa já havia publicado alguns desabafos nas redes. A cantora disse que “nunca vai entender” a morte de Marília, além de defender a irmã de críticas pela forma como lidou com o luto no velório. “Minha irmã ama a Marília com todas as forças que alguém pode amar. Calem a boca”, disse a sertaneja.