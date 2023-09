Marieta Severo expõe luta contra o câncer: ‘Precisei tirar o útero’

A atriz aceitou o convite para ser madrinha da campanha Setembro em Flor, do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA)

Marieta Severo, 76, abriu o coração para falar, pela primeira vez, sobre a sua luta contra o câncer no endométrio. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz conta que a descoberta da doença foi no estágio inicial, mas precisou retirar o útero e ovários.

Nunca falei sobre isso antes, mas, sim, tive câncer de endométrio. Precisei tirar o útero e os ovários. Descobri bem no início, nem precisei fazer quimioterapia.

A atriz aceitou o convite para ser madrinha da campanha Setembro em Flor, do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA), com objetivo de levar informação sobre o tema. “Preciso usar a minha voz ativa para falar de temas fundamentais, como a minha saúde e a do outro. Após os tempos negacionistas que vivemos, pesquisas mostram que os índices de vacinação caíram…”

A artista, inclusive, afirma que seus netos já estão vacinados contra o HPV. “Claro, todas [as netas] e o único neto também. Vacina é vitória da humanidade.”

A vacina do HPV é indicada para meninos e meninas, homens e mulheres de 9 a 45 anos. Para meninas e meninos de 9 a 14 anos, o esquema vacinal é de duas doses, com seis meses de intervalo. O imunizante está disponível em clínicas particulares, com preço médio de R$ 950.