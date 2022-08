Marido de Simone, ex-dupla de Simaria, diz que esposa será ‘número um no país’

Cantora já prepara turnê solo e irá apresentar novo repertório em outubro

Após Simone Mendes, 38, e Simaria Mendes, 40, anunciarem o fim da dupla sertaneja, o empresário Kaká Diniz, 36, exaltou sua esposa, que irá seguir carreira solo. Ele afirmou que Simore irá brilhar muito na nova etapa.

Um seguidor perguntou se ele estava ansioso para ver a carreira solo da mulher. Através dos Stories do Instagram, o empresário respondeu que: “Ela já tem brilho. Se depender de mim, ela será a número um do país”. Ele e Simone são casados há nove anos, e, juntos, são pais de Zaya e Henry.

Após anunciar que vai seguir no sertanejo, Simone anunciou a data em que lançará suas primeiras canções sem a irmã Simaria. A estreia da artista será em outubro, e promete trazer um repertório inédito com novas canções.

Simone, que acrescentou o sobrenome Mendes em sua assinatura artística, confirmou que seguirá com o escritório do empresário Roberto Costa, que acompanhou a dupla sertaneja nos últimos anos. Além da escolha de repertório, ela já prepara uma turnê para rodar o Brasil com o novo projeto.

O fim da dupla vem após diversos desentendimentos entre as irmãs. Simaria anunciou estar se afastando da dupla quando completou 40 anos. A cantora alegou na ocasião que precisava cuidar da saúde e revelou que a irmã iria cumprir a agenda de shows das duas, sozinha.

Porém, a relação entre as duas irmãs já demonstrava sinais de desgaste nos meses anteriores. As artistas tiveram algumas discordâncias em público e enfrentaram um climão no palco, após um atraso de Simaria para um show.

Simaria disse que, apesar de ter uma ótima experiência com a irmã, acaba se sentindo recriminada por ela em alguns momentos. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela relembra quando o áudio de uma discussão das duas no Programa do Ratinho (SBT) vazou na web: “Foi meu grito de socorro”.

Pouco depois, ela revelou que não suporta mais o jeito controlador da irmã em entrevista ao Domingo Espetacular (Record). “Ela fica me controlando. ‘Cala a boca, não fala isso’. Cara, com 40 anos não vou mais me calar, entende? Vou falar o que acho que é certo. Vencemos juntas. Mas não significa que porque vencemos juntas temos que morrer como duplinha para sempre”, admitiu.

Na sequência, Simaria deixou de seguir a irmã no Instagram, assim o perfil da dupla, o que fez as especulações sobre o fim da carreira em conjunto não ter mais volta. Logo depois, Simone fez uma mudança do nome do seu perfil oficial, que era “simoneses” (SES de Simone e Simaria) e passou a ser “simonemendes”.