Marcos Oliveira, o Beiçola, é internado em hospital no Rio de Janeiro

O ator Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola de “A Grande Família”, está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada à reportagem pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade.

O órgão ainda informou que o quadro de saúde dele é estável, mas não divulgou a causa da internação.

Na tarde desta terça-feira (7), em entrevista à Quem, Marcos disse que teve um problema urológico, mas que já se sente melhor.



“Está tudo bem agora. Tive um probleminha na hora de urinar. É um problema antigo que tenho. Mas estou sendo muito bem atendido. Tive sorte. Só é chato porque dói na hora de urinar. Ainda não sei quando vou ter alta. Os médicos estão esperando melhorar”, disse.



No início deste ano, o ator passou por dificuldades financeiras e teve uma vaquinha aberta pelos fãs para ajudá-lo.

Na ocasião, Marcos estava sem trabalho. Sem outras fontes de renda, ele contava apenas com a ajuda de um amigo para as necessidades básicas nos últimos meses.



As despesas do ator incluem também seus problemas de saúde: ele tem diabetes e foi diagnosticado com uma fístula entre a próstata e a bexiga, que provoca infecções recorrentes. Já em setembro de 2020 Marcos passou por um cateterismo após sofrer infarto agudo do miocárdio.