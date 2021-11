Marco Pigossi sofre ataques homofóbicos após publicar foto com namorado

Na última quinta-feira (25) o ator assumiu publicamente, o relacionamento com o cineasta Marco Calvani, em suas redes sociais.

Após assumir publicamente o namoro com o diretor italiano Marco Calvani, Marco Pigossi teve a sua página do Instagram lotada de comentários. Muitos parabenizaram a atitude do ator, mas outros, atacavam e faziam piadas homofóbicas com o artista.

“Homem com homem não é casal, é uma aberração”, escreveu um internauta. “Queima ou não queima?”, ironizou outra. “Ganhou destaque lá fora, já assumiu gay com outro homem que feio, o dinheiro muda as pessoas”, escreveu mais um. “Lindo, pena que dá o cool”, disparou outro.

Muitos fãs também defenderam o ator e deixaram mensagens de carinho. “Ahhh agora o amor chegou! Obrigado pela representatividade!”, disse um. “Feliz por sua coragem de se aceitar”, falou outro. “Arrasou no posicionamento”, continuou mais um.