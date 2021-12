Mano Brown diz a Glória Maria que podcast o tirou de sua zona de conforto

Mano Brown encerra a primeira temporada do podcast “Mano a Mano” nesta quinta-feira, (9), com Glória Maria como convidada. Na conversa, o rapper fala sobre a experiência de entrevistar a primeira jornalista negra da televisão brasileira, e os aprendizados ao longo dos quatro meses de gravação.

Em 16 episódios, Brown recebeu grandes nomes da política, da música e da arte brasileira, passando por Djonga, Fernando Holiday, Leci Brandão e Wagner Moura, na semana passada. Todas as conversas estão disponíveis no Spotify.



Perguntado por Glória Maria sobre o que mudou desde sua estreia no comando do podcast, Mano Brown diz que se permitiu a expor vulnerabilidades: “Eu saí da minha zona de conforto. Porque música é o que eu gosto de fazer, no meu tempo, na minha casa, nos lugares que eu gosto. E aqui eu estou me expondo a errar, a ser ridículo”.



Experiente no assunto, a jornalista avalia a dualidade envolvida no exercício da profissão: “Entrevista é uma coisa de mão dupla porque ou você abre a sua alma, ou você não abre”, afirma Glória Maria.



Abordando assuntos como saúde, profissão e família, Glória Maria relembra suas histórias no jornalismo e comenta sobre sua experiência de vida. “Quando eu te falei que fui educada para ser livre, é livre em todos os sentidos. Todos a qualquer preço. E é um preço caro”, afirma.



Glória reforçou ainda que detesta imposições de datas e não adianta tentarem descobrir sua idade, pois algumas pitas dadas por ela ao longo da vida são falsas e foram feitas como meio de confundir as pessoas.

Desde sua estreia, em 26 de agosto, “Mano a Mano” vem se destacando. Menos de 24 horas após estrear, o podcast se tornou o mais escutado no Spotify, com a entrevista de Karol Conka.



Segundo dados da plataforma digital, Mano a Mano fecha 2021 como vice-campeão no ranking dos podcasts mais ouvidos na plataforma.