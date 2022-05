Maíra Cardi anuncia pausa nas redes sociais

A coach afirmou que “precisa de um tempo” e por isso decidiu aliviar os compromissos e se dedicar a família

Uma das celebridades mais ativas nas redes sociais, Maíra Cardi, de 38 anos, anunciou que vai passar um período longe das plataformas virtuais. A coach pretende aliviar um pouco a carga de compromissos profissionais para se dedicar mais à família.

O anúncio foi feito na noite de ontem (5) por Maíra, através de uma série de vídeos publicados nos Stories de seu Instagram. “Preciso de um tempo daqui. Na verdade, não só daqui da rede social, mas também da vida. Um tempo de telefone, de rede social, de trabalho”, explicou.

“Nesses quatro meses, desde o comecinho do ano até agora vivi intensamente, especialmente o ‘Big Brother’. Mergulhei e o quanto passei. Não foi fácil, a minha filha ficou internada duas vezes, uma delas ficou na UTI. Foi uma luta brava. Se não fosse Deus, não sei como seria”, desabafou a esposa do vencedor de Arthur Aguiar, 33.

“Hoje me sinto em um lugar de tão pouco. Não tenho muito para dar, não tenho nem para mim e quanto mais para vocês e para tudo. Preciso recarregar as minhas energias com Deus, para mim, para minha filha, para todo mundo”, continuou.

“Sou muito grata por tudo o que tenho. Com certeza voltarei renovada, cheia de novidades, de energia. A gente dá o que tem. Preciso me encontrar, me regenerar para que possa dar o melhor para vocês”, concluiu Maíra.