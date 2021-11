Fã treme ao tirar foto com Dra. Deolane. É o mais incrível que você verá hoje!

Dra Deolane bezerra tira foto com fã que treme ao ser abraçada por ela.

Não acredito! Eu só tinha visto isso com Xuxa Meneghel. Dra. Deolane está fazendo as pessoas tremerem por ela!

Deolane Bezerra é o mais novo fenômeno da mídia. Com mais de 12 milhões de seguidores, sim, eu disse 12 milhões de seguidores no Instagram, a advogada e influenciadora se firma com um dos nomes mais comentados da mídia atual. O que mais intriga é que Deolane nasceu de uma tragédia, o falecimento de seu marido MC Kevin.

O caso da advogada e influenciadora não é isolado, pois já vimos esta situação semelhante com Adriane Galisteu, que no passado, foi namorada de Airton Sena, um dos maiores nomes do automobilismo e o corredor morreu em um acidente enquanto competia o prêmio de formula 1.

A fã Nataly chora ao encontrar Deolane. Foto: Instagram

Do limão, uma limonada! A fã Nataly Viviane é um exemplo do carisma que Deolane carrega. Ela tem arrastado multidões de fãs aonde vai! Inclusive na sua festa de aniversário, que foi muito concorrida e comentada. teve expulsão, famosos, joias de milhões, bate-boca. Enfim, festa boa é assim!

Deolane também é acessível, como podemos conferir no vídeo que tira a foto com Nataly, a menina que treme ao receber o carinho de sua ídola. A fã também já tatuou o nome da advogada em seu braço. Na semana passada ela deu uma entrevista ao site IG, porque foi criticada por sua tatuagem conter um pequeno erro. Ao invés de Dra., o tatuador tatuou Dr. no masculino.

Eu amo a carinha de Nataly Viviane e sua emoção ao encontrar a Deolane Bezerra. estou assistindo este vídeo em looping infinito (risos).

https://www.instagram.com/p/CVwYFUrMBpr/