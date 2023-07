Madonna gravou com Katy Perry e foi fotografada passeando por NY antes de ser internada

Madonna foi encontrada desacordada no sábado e socorrida às pressas. No hospital, ela passou vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Poucas horas antes de ser internada com uma grave infecção bacteriana, Madonna estava em estúdio com a cantora Katy Perry gravando uma nova música, segundo o site The Mirror. “Madonna há muito admira Katy e elas já trabalharam juntas antes, mas nunca conseguiram lançar nada”, contou uma pessoa próxima a rainha do pop ao veículo.

“Obviamente, tudo foi suspenso agora, mas o fato de ela estar no estúdio com Katy poucas horas antes de ser levada às pressas para a UTI mostra como ela estava determinada a seguir em frente, apesar de se sentir mal”, afirmou a fonte à publicação.

Vestida com trajes esportivos, Madonna foi fotografada enquanto caminhava com amigos por Nova York, nos Estados Unidos, um dia antes da internação, no último sábado, 24. A cantora visitou uma exposição de Karl Lagerfeld no Museu de Arte Metropolitano, em Manhattan.

As imagens foram publicadas pelo jornal britânico Daily Mail nesta sexta-feira, 30, e passaram a circular pelas redes sociais.

Socorrida às pressas

Madonna foi encontrada desacordada no sábado e socorrida às pressas. No hospital, ela passou vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo o empresário da cantora, Guy Oseary. Ela ficou o tempo todo acompanhada da filha Lourdes León, de 26 anos.

Na última quinta-feira, 29, a artista de 64 anos recebeu alta e foi para casa. Os filhos Rocco Ritchie, de 22, e David Banda, de 17, retornaram ao apartamento da mãe, em Nova York, para acompanhá-la.

‘Em recuperação’

Após o anúncio de que Madonna recebeu alta do hospital, a atriz Debi Mazar, amiga íntima da artista, fez uma publicação no Instagram nesta sexta-feira, falando sobre o estado de saúde da cantora. Segundo ela, Madonna está “em recuperação”.

Debi compartilhou um registro das duas juntas quando eram mais novas e desejou melhoras à amiga. “Fique bem, irmã. Descanse e se restaure. (Você é) a garota mais forte que conheço”, escreveu a atriz, que também mandou recado aos fãs reforçando que a cantora está em casa.

Turnê adiada

A rainha do pop apresentaria a turnê Madonna: The Celebration Tour a partir do dia 15 de julho e passaria por 35 cidades. As primeiras apresentações estavam marcadas para ocorrer em Detroit, Chicago, Nova York, Miami, Los Angeles, Denver, Atlanta e Boston.

A equipe de Madonna ainda não revelou as novas datas. Não há previsão de apresentações no Brasil.

