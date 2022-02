Ludmilla se muda para nova mansão e reforça “Nunca desista dos seus sonhos”

A cantora postou em suas redes sociais a nova conquista e pede aos fãs para que não desistam do que querem alcançar.

Ludmilla, de 26 anos, compartilhou com seus seguidores a realização de mais um sonho: uma nova mansão. A cantora ainda contou que a esposa não sabia da novidade, que seria uma surpresa para a sister que está confinada no BBB 22.

“Eu falei que ia morar nesse condomínio e corri atrás disso. Vivendo pra realizar todos os meus sonhos, feliz demais por realizar mais esse, a mãe tá de mansão nova! Nunca desista dos seus sonhos. Deus Promete Deus cumpre, thanks GOD (obrigada Deus)”, escreveu Ludmilla.

No Instagram, amigos e fãs parabenizaram a cantora, entre eles o cantor L7, as dançarinas Lore Improta e Tainá Costa, os influenciadores Álvaro, Jade Seba e Tata Estaniecki. O adm do perfil da esposa, Brunna Gonçalves, deixou um comentário também: “Já prepara a surpresa pro mozão, ein?”.

Nova mansão

Ludmilla deixou a antiga residência, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, e foi para uma mansão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Já na entrada dá para entender o motivo da felicidade da cantora. Possui três pavimentos e uma grande porta, em tom de madeira, que dá acesso ao interior do imóvel. A residência, na parte da frente, também conta com duas largas sacadas com varandas, uma em cada extremidade da mansão.

Na parte interna, há outra área aberta, no segundo andar, com vista para a piscina, no pavimento de baixo, que possui iluminação própria, bordas de vidro e vegetação ao seu redor. Por ali também fica a sauna.

Foto/Reprodução

O espaço é ligado a uma área gourmet, com mesa, cadeiras, sofás e poltronas, conforme mostram as imagens disponibilizadas no Instagram pela empresa de arquitetura e construção responsável pela elaboração do espaço. Por lá, uma portaria dá acesso para outros cômodos da mansão.

A estadia de Ludmilla, porém, é temporária. A artista pretende ficar no imóvel por alguns anos, até que sua mansão seja construída num terreno que comprou no mesmo condomínio.