Sete reivindicações de uma criança negra

Inspirada na literatura de cordel, pedagoga Zenilda Vilarins Cardozo propõe o combate ao racismo desde a infância

Racismo e falta de representatividade são os principais assuntos abordados na história contada em ‘Preta de Greve e as Sete Reivindicações’, obra escrita pela professora aposentada Zenilda Vilarins Cardozo. Com muitas rimas, inspirado na literatura de cordel e ilustrações de Tone Ribeiro, o livro envolve e emociona os leitores que acompanham a jornada da protagonista Pérola Preta, que busca voz e vez na sociedade.

A partir do tripé Informação, Resistência e Reivindicação, Pérola Preta, após vivenciar situações de racismo na escola, nota que essa prática se estende para outros lugares e inicia uma luta pela sua afirmação. Inicialmente ela recorre ao espelho, um presente que recebeu da tia assim que nasceu, pois o objeto tem o poder de confortá-la. Ao não ter suas dúvidas sanadas, Peróla resolve buscar respostas, recebe ajuda da professora e une forças para aliviar suas angústias.

Zenilda, que dedicou 34 anos de sua vida à educação, sentiu-se motivada a começar a escrever quando identificou a ausência de textos sobre questões sociais para trabalhar com os alunos em sala. Este também foi o pontapé inicial que deu origem ao livro Preta de Greve e as Sete Reivindicações, uma trama sobre mulheres negras e o pouco espaço que elas ocupam no poder.

No título da publicação literária, o termo “Preta de greve” é uma licença poética que a escritora utiliza como provocação a norma culta “em greve”. Zenilda propõe chamar a atenção para a condição da mulher negra na sociedade e a necessidade de lutar diariamente por direitos. A ideia da trama surgiu enquanto ela participava do projeto Força Substantivo Feminino, que trabalhava o empoderamento da mulher, com crianças de 6 a 11 anos. Desta forma, Pérola Preta dialoga com os jovens leitores.

As 7 reivindicações fazia questão de divulgar, e sempre que necessário fazia questão de lembrar:

O que é cabelo bom? Lápis da cor da minha pele não há? Por nossa história, meu povo merece respeito. Feio é seu preconceito. Nós também temos direito a voz, podemos falar. Escolas para todos nós, pois queremos estudar. Somos lindas, somos fortes.

Zenilda Vilarins Cardozo acredita que a literatura deve tocar o coração dos pequenos e que as crianças são os parceiros perfeitos para a construção de um mundo melhor e a escola é o melhor lugar para se iniciar esse projeto. Preta de Greve e as Sete Reivindicações vai de encontro com os ideais da autora ao apresentar um cenário real e cotidiano de jovens e adultas negras.

Título: Preta de Greve e as Sete Reivindicações

Autor: Zenilda Vilarins Cardozo

Editora: Fontenele Publicações

ISBN: 978-65-5871-113-1

Páginas: 23

Formato: 23×23 cm

Preço: R$ 40,00

Link de venda: Amazon ou Instagram da autora