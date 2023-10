Programa Educativo do CCBB inaugura biblioteca infantil

Inauguração ocorre no dia 12 de outubro, em comemoração ao Dia Nacional da Leitura, ao Dia das Crianças e também a celebração dos 23 anos do CCBB Brasília

O Programa Educativo do CCBB Brasília está em festa em um mês repleto de motivos para comemoração e presenteia crianças e suas famílias com a inauguração de um novo espaço de acolhida e cultura, além de muita arte e diversão com programação cultural gratuita e especial.

A inauguração da biblioteca infantil, no dia 12 de outubro, em comemoração ao Dia Nacional da Leitura e ao Dia das Crianças, também marca a celebração dos 23 anos do CCBB Brasília – um dos espaços culturais mais visitados e amados do mundo. Assim como as demais atividades do Programa Educativo do CCBB Brasília, o público terá acesso gratuito ao novo espaço dedicado à literatura. A biblioteca infantil, com foco no desenvolvimento dos pequenos leitores, contará com mais de 200 títulos de livros infantis com a curadoria dedicada para abordagem de diversos temas que estimulem o interesse, habilidades e desenvolvimento dos visitantes mirins.

Ainda para a celebração do dia 12 de outubro, o Programa Educativo do CCBB Brasília oferecerá a atividade Elementos do Desenho em Portinari para crianças e contará com a apresentação do grupo Mamulengos Sem Fronteiras.

A programação do mês de outubro está imperdível! Até o dia 15 de outubro, acontecem as atividades baseadas na exposição Delirium Ambulatorium, de Hélio Oiticica: os ateliês Balé Bebê, Metaesquemas e Espacialização da Cor.

A partir de 21 de outubro, será a vez da exposição Portinari Raros, com oficinas e rodas de leituras inspiradas na mostra. Além dos ateliês Minha Primeira Obra e Cerâmica Fria que propõem uma interação com pinturas do artista. O primeiro, direcionado a bebês, traz imagens impressas e o uso de objetos com diferentes texturas e temperaturas na criação de suas próprias obras. E a segunda oficina, as crianças reproduzirão, em cerâmica, elementos visuais da obra “Meninos Soltando Pipas”. Já a atividade Pintura e Movimento irá abordar a acessibilidade de forma sensorial e dará vida aos figurinos que Portinari produziu no Balé Iara.



Na sexta-feira, 13 de outubro, às 19h30, a segunda edição do sarau traz lendas e histórias de terror brasileiras: Matinta Pereira, Lobisomem, A Noiva de Branco, A Cobra que Mama e O Velho do Surrão. O evento ocorre no vão TAA, às 19h30.

O CCBB Brasília terá horários de funcionamento especiais de 04 a 08 de outubro, durante o Festival CoMa. Acesse as redes sociais do centro cultural para mais informações.