Flávia Alessandra encerra contrato com a Globo: “Acordo”

A atriz finalizou o seu contrato com a emissora após 34 anos de casa, ela ainda ressalta que está grata por tudo

Flávia Alessandra movimentou a web ao dizer que seu contrato na Globo acabou após 34 anos de casa. A atriz saiu da emissora de cabeça erguida e deve seguir com projetos ao lado do seu marido, Otaviano Costa. De acordo com a Caras, ela ainda assinou um contrato com uma plataforma de streaming, em que deve dar as caras com um novo personagem já já.

“Chegou ao fim o meu contrato com a TV Globo, por mútuo acordo, depois de 34 anos lindamente bem vividos, com personagens eternizados. Sou muito grata e de portas abertas para ambos os lados em um futuro, quem sabe. Mas agora eu venho uma notícia que eu acabei de assinar o meu contrato para apresentar um programa na Amazon com o Otaviano, o Temptation Island. é um novo ciclo se abrindo e que eu estava querendo dividir com vocês. A gente já começa a filmar nesse mês”, disse ela.

Flávia completa: “Fecho este ciclo com a TV Globo com muito carinho e gratidão. Fiz muitas personagens incríveis em mais de 20 novelas e séries, e tenho uma história maravilhosa com a emissora. Agora é a hora de fazer algo que nunca havia conseguido colocar em prática. Todo esse movimento é muito óbvio, diante da enorme transformação em minha carreira, negócios e vida, nos últimos anos. Muita coisa mudou, o mercado mudou e eu também mudei. Vai ser muito divertido fazer esse reality ao lado do meu amor. Preparem-se pois vem aí a Flávia apresentadora!”, contou ela.

A atriz ainda contou que apresentará um novo programa na Amazon Prime Video chamado “Temptation Island” (Ilha da Tentação) ao lado do marido, Otaviano Costa. O reality Temptation Island também inspirou o brasileiro Ilha da Sedução, produzido em 2002, pelo SBT. Na época, a atração foi comandada por Babi Xavier.