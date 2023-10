Namorado de Ana Paula Renault de pronúncia após exposição

O consultor técnico teve a sua traição exposta pela jornalista, que revelou ter descoberto que, mesmo eles estando juntos, ele é casado.

Meus amores, hoje pela manhã (30) contei para vocês a mega exposição que a jornalista Ana Paula Renault fez sobre o seu namorado, revelando que ele a estava enganando e que era casado com outra mulher. Diante disso, após ser exposto, o consultor técnico Saul Luchtemberg utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto.

“Em poucas horas, eu e minha esposa tivemos a nossa liberdade/privacidade rompida por falta de ética e caráter”, iniciou Saul, que continuou: “Infelizmente eu e Ana tivemos uma aproximação devido a nossa afinidade e ideais. Em junho desse ano, novamente, meu relacionamento se ‘desgastou’ e eu me aproximei de FATO dela”.

Logo em seguida, ele conta que foi junto com a jornalista ao The Town, porém, logo em seguida terminou seu envolvimento com a Ana e voltou para a sua esposa.

“Fomos ao The Town mas não juntos, apenas com amigos do mesmo ciclo social. Tanto que eu tinha dito ao Thiago (amigo em comum) que não gostaria de participar do mesmo camarote por respeito a minha excelentíssima esposa… Dito isso, encerrei meu breve relacionamento com a Ana e tratei de voltar para minha família onde eu jamais deveria ter saído”.

Por fim, em seus stories, Saul agradece por sua família e afirma que errar é humano. “Obrigado Senhor pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar”. Em outro, ele citou: “Errar é humano, reconhecer [os erros] vem do divino e perdoar é um mandamento”.