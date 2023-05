‘No País das Sombras’, livro de Aguinaldo Silva, vai virar série em inglês

Silva está supervisionando a adaptação e será um dos produtores, com Pedro Vasconcelos como diretor

O livro No País das Sombras, do escritor Aguinaldo Silva, vai ganhar uma série falada em língua inglesa. As informações foram divulgadas nesta quarta, 10, pelo site Deadline.

A trama conta a história de dois soldados portugueses que vivem um romance proibido em Olinda, na capitania de Pernambuco, no início do século 17, e passa por temas próprios do período colonial brasileiro.

Silva está supervisionando a adaptação e será um dos produtores, com Pedro Vasconcelos como diretor. Ele também foi responsável pela direção de Império (2014-2015), uma das novelas escritas pelo dramaturgo.

Apesar de falada em inglês, a série terá elenco composto por atores brasileiros e portugueses. A produção será gravada em locações nos dois países e deve começar no início de 2024.

“Procuramos desenvolver o amor entre nossos protagonistas em um cenário lírico que desperte no público a mesma empatia que qualquer outra história protagonizada por um casal heterossexual”, disse Guto Colunga, diretor da produtora brasileira Diosual Entertainment, que produzirá a série, ao Deadline.

Até o momento, o projeto não foi associado a nenhum canal de televisão ou serviço de streaming e não tem previsão de estreia.

Estadão Conteúdo