Ex-ministro da Saúde lança livro sobre o SUS

O ex0ministro da Saúde Saraiva Felipe lança, nesta quarta-feira (22), o livro “SUS: conquista do povo brasileiro – narrativa de um sujeito em ação”. O lançamento ocorre em um escritório localizado na QL 18 do Lago Sul, a partir das 19h30.

O livro tem origem na tese de doutorado do professor e ex-ministro, defendida na Universidade de Brasília (UnB) no fim de 2021. O texto foi ampliado, incorporando novos assuntos e um espaço de memória visual abrangendo os 50 anos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na obra, o autor-pesquisador põe em confronto suas ideias e iniciativas com as de outros personagens que contribuíram para a configuração do SUS. Ao mesmo tempo, estabelece conexões entre conjunturas político-institucionais diversas (algumas favoráveis à emergência do Sistema e outras hostis à sua implementação).

O autor passeia por anos de experiência nos serviços, na academia e no espaço político-parlamentar, pautando suas ações nas dificuldades encontradas nos vários níveis em que atuou, a partir do seu trabalho como médico em unidades periféricas de saúde, percorrendo um caminho ascendente, sem saltar degraus, até ocupar o Ministério da Saúde.

Os interessados em comparecer ao lançamento devem combinar presença através dos números (61) 3215-5510 / (61) 98462-7744.

Serviço

Lançamento “SUS: conquista do povo brasileiro – narrativa de um sujeito em ação”

Quarta-feira, 22 de novembro

A partir das 19h30

No Corrêa & Frota Advogados – QL 18, conjunto 6, casa 19 – Lago Sul, Brasília-DF

Mais informações: (61) 3215-5510 / (61) 98462-7744