Desembargador do TJDFT lança dois livros no próximo dia 13

Em uma das obras, James Eduardo Oliveira aborda a petição inicial no processo civil brasileiro, enquanto a outra trata da Lei do Mandado de Segurança

O desembargador do Tribunal da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira lança dois livros no próximo dia 13, na Livraria da Travessa, do CasaPark, em Brasília. O evento está marcado para 19h.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Uma das obras, “Petição Inicial – Processo Civil”, procura explorar o vasto terreno jurídico em que se insere a petição inicial no processo civil brasileiro. A ideia é que o leitor conheça a temática da petição inicial em toda a sua extensão e que isso colabore em sua aplicação.

O outro livro do desembargador, “Mandado de Segurança – Lei anotada e comentada”, contempla, além da visão de James Eduardo, a dou­trina e a jurisprudência sobre cada dispositivo da Lei 12.016/2019. Por meio da obra, o autor propõe que o leitor conheça as posições doutrinárias mais importantes e a interpretação que os tribunais, principalmente superiores, vêm dando à Lei do Mandado de Segurança.

Com currículo extenso, James Eduardo Oliveira ocupa o cargo de desembargador do TJDFT desde 2016. Ele é autor de outros quatro livros e coautor de mais dois. Oliveira ainda é professor na Escola de Administração Judiciária do TJDFT, desde 2010.

Serviço:

Lançamento dos livros “Petição Inicial – Processo Civil” e “Mandado de Segurança – Lei anotada e comentada”

Endereço: Livraria da Travessa – SGCV/Sul Lote 22 – 4A CasaPark, Brasília/DF

Data e Horário: 13/04, às 19h.

Editora: Lumen Juris