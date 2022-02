Leticia Colin é a terceira desmascarada do programa “The Masked Singer”

Na primeira rodada, Coxinha foi a escolhida pelo público, enquanto a fofura da Ursa garantiu a vitória na segunda

A atriz Leticia Colin foi a terceira desmascarada do reality The Masked Singer Brasil (Globo). “Eu estava muito traumatizada com essa questão do canto, então isso foi muito terapêutico”, disse a atriz, após revelação, sobre a experiência no programa. “Já fui muito cobrada e nunca fui livre e feliz para cantar e dançar e aqui eu fui. Agora não vou mais parar de cantar.”

Entre os três combates do programa deste domingo, duelaram Coxinha, com “Garota Nacional”, do Skank, e Abacaxi, com “Back to Black”, de Amy Winehouse; Ursa, que cantou “Ursinho Pimpão”, da Turma do Balão Mágico, com Motoqueira, que cantou “A Queda”, de Gloria Groove; o casal Lampião e Maria Bonita interpretaram “Fico Assim Sem Você”, de Claudinho e Buchecha, com Borboleta, que cantou “I’m Like a Bird”, de Nelly Furtado.

Na primeira rodada, Coxinha foi a escolhida pelo público, enquanto a fofura da Ursa garantiu a vitória na segunda. E na última disputa, o charme de Lampião e Maria Bonita os levou para a próxima etapa na disputa. O casal sertanejo também foi eleito como a melhor performance da semana pelos jurados.

Depois das apresentações, os jurados decidiram salvar a Borboleta e a Abacaxi, levando a Motoqueira à berlinda. Além de Tata Werneck, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch, Nicolas Prattes, o Monstro da primeira temporada, integrou a banca de jurados.

Na estreia do programa, Gretchen, que estava fantasiada como Rosa, foi a primeira desmascarada. Na semana passada, o segundo eliminado foi o cantor Dudu Nobre, fantasiado de Bebê.