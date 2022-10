Leonardo DiCaprio replica Xuxa e Marina Silva e pede que Brasil vote pela Amazônia

Ativo em pautas ambientais, o ator americano já entrou em conflito com o presidente Jair Bolsonaro, que ironizou uma outra manifestação dele em julho

O ator Leonardo DiCaprio replicou no Twitter postagens de personalidades que defendem Lula, como Marina Silva, Xuxa e Angélica, e afirmou que os brasileiros devem votar nas eleições deste domingo (30) pensando no futuro da democracia e da Amazônia.

“Neste fim de semana as eleições no Brasil são uma oportunidade para os brasileiros determinarem o futuro de sua democracia e de suas florestas”, escreveu o vencedor do Oscar em uma das mensagens. “A esperança de um futuro melhor é compartilhada por todos nós em apoio ao Brasil e à Amazônia.”

Ativo em pautas ambientais, o ator americano já entrou em conflito com o presidente Jair Bolsonaro, que ironizou uma outra manifestação dele em julho. “Você de novo, Leo? Assim, você se tornará meu melhor cabo eleitoral, como dizemos no Brasil”, escreveu o candidato à reeleição no Twitter.

Quando o ator abordou as eleições brasileiras em maio, o presidente já havia dito que era “bom o DiCaprio ficar de boca fechada aí ao invés de ficar falando besteira por aí”.

Neste sábado (29), DiCaprio chamou atenção para falas de ativistas indígenas como a deputada federal eleita Célia Xakriabá e a parlamentar Joenia Wapichana. E apontou que Marina, uma das mais ativas defensoras da campanha de Lula, “nos lembra que nesse domingo todos os brasileiros podem votar para proteger o meio ambiente”.