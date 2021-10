Leo Santana grava no projeto audiovisual com Safadão, Ludmilla, Ivete, L7nnon e Diego e Victor Hugo

O cantor Léo Santana gravou na tarde desta terça feira, 19, na Praia do Forte na Bahia, mais um projeto audiovisual que promete fazer parar o Brasil e o mundo!!!

Astral GG é o nome do projeto que contará com 13 músicas inéditas ao melhor estilo Léo Santana de ser, batidas envolventes e um caldeirão de ritmos com o “ASTRAL” lá em cima!!

Para o Astral GG, Léo reuniu um time de peso, verdadeiros “ASTROS” da música: Wesley Safadão, Ludmilla, Ivete, L7nnon e a dupla Diego & Victor Hugo, estrelas que deram um brilho mais do que especial a esse projeto que vai sacudir a “Galáxia”!! Uma festa incrível!!

A previsão dos astros é que até o final deste ano vem mais um grande sucesso do Gigante aí!