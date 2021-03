Lançamentos internacionais da semana

Nesta sexta, é apresentado o álbum solo de Nick Jonas, “Spaceman”

Internacional:

Nesta sexta, é apresentado o álbum solo de Nick Jonas, “Spaceman”.

Jon Batiste apresenta a faixa “SHOW ME THE WAY”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ShowMeTheWayPR .

No dia 12, o Imagine Dragons faz um lançamento duplo. Ouça “Follow You” e “Cutthroat”.

Integrante do BLACKPINK, Rosé lança no dia 12 seu primeiro projeto solo, “R”, com as faixas “On The Ground” e “Gone”.

“Revelación”, novo EP de Selena Gomez, é disponibilizado nesta sexta-feira.

Eminem apresenta o lyric video de “Tone Death”. Assista agora: https://youtu.be/qleJpzB4q7A .

Já está disponível a trilha sonora do filme “Bob Esponja: O incrível Resgate”, produzida por Tainy. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/TheSpongeBobMoviePR .

O rapper Lil Baby acaba de disponibilizar a faixa e o clipe de “REAL AS IT GETS”, com a colaboração de EST GEE. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/RealAsItGetsPR .

No dia 12, o artista musical Anson Seabra apresenta sua nova canção, “It’s Raining, It’s Pouring”.

Nesta sexta, conheça “If I Didn’t Have You”, música do artista britânico BANNERS.

No próximo dia 14, Billie Eilish se apresenta na cerimônia de premiação do GRAMMY®.

“Crazy”, novo álbum de CLEVER, chega às plataformas digitais no dia 12.

Nesta semana, a artista argentina Cazzu, em parceria com Alan Gomez, lança a música “Turra”.

Joey Montana convida Feid para o lançamento de seu novo single, “Yeezy”.

O artista francês Lewis OfMan disponibiliza no dia 12 seu novo EP, “Dancy Party”.

A cantora Leyla Blue apresenta a faixa “Gasoline” em todos os aplicativos de música.

Hoje, Duncan Laurence apresenta o lyric video de “Arcade”. Confira em: https://www.youtube.com/channel/UCVMEzOpEtWtS9-krJPbf22w .

A cantora canadense Cate lança seu mais novo single “Groupie” nessa quarta-feira, 10.

Nesta sexta, chega aos aplicativos de música a versão deluxe do álbum “Serpentine Prison”, de Matt Berninger.

Nathan Evans disponibiliza o videoclipe da versão remix de “Wellerman”, que tem a participação de 220 Kid e Billed Ted. Assista agora: https://youtu.be/M26V1IWAP-E .

No dia 12, a banda mexicana Morat estreia seu novo single, “TBD”.

Assista ao videoclipe oficial de “Beautiful”, nova canção de Michele Morrone. Acesse: https://youtu.be/N45Z1uWR75s .

§Neste domingo, as irmãs HAIM se apresentam na cerimônia de premiação do GRAMMY®.

“Christian Dior” é o novo single de Jhay Cortez, disponível nesta sexta.

No próximo dia 12, o duo alemão twocolors lança a música “Bloostream” em todos os aplicativos de música.