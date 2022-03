Kim Kardashian teme fim de relacionamento por influência negativa de do ex

A empresária, que está namorando Pete Davidson desde o ano passado, vem se assustando com as declarações e postagens de Kanye West

A socialite Kim Kardashian, 41, está com muito medo que seu relacionamento com o comediante Pete Davidson, 28, termine em breve. Isso acontece por causa da apreensão sobre a influência negativa das declarações e postagens de Kanye West, 44, contra o ator, que tem ficado bem assustado.

Segundo uma fonte ao The Hollywood Reporter, Kim está preocupada com que seu ex-marido afaste Pete dela. Recentemente, Kanye publicou vídeo de nova música em que enterra Pete vivo e corta a cabeça dele.

“Ela tem suas apreensões e não está totalmente confiante de que esse relacionamento possa durar a longo prazo”, disse. “Ela entende completamente se isso é demais para [Pete] aguentar, especialmente para alguém que não tem filhos e que nunca foi casado. No final do dia, ela sabe que ‘o que será, será’; mas ela espera que Pete esteja disposto e que seja capaz de estar ao seu lado em tudo isso”, emendou.

Uma segunda fonte revelou que Kardashian se sente em uma “corda bamba”. “Tudo com o que ela está lidando a tem deixado bem ansiosa. Ela ama o Pete, ama tudo o que ele trouxe para sua vida e ama o jeito despreocupado dele, e ela não quer perder isso.”

Todos esses fatos fizeram com que o humorista aumentasse sua segurança pessoal ao temer qualquer tipo de violência por parte do rapper e de seus seguidores segundo o Radar Online.

O lançamento aconteceu nesta quarta-feira (2), mesmo dia em que Kardashian foi declarada legalmente solteira após disputa judicial. Kanye não esteve presente na videoconferência, mas seu advogado não se opôs à decisão.

Segundo o TMZ, o único desejo concedido ao rapper pelo juiz foi que qualquer uma das partes tem o direito de obter o reembolso do dinheiro que deveria ser dividido em caso de morte de um deles.

Kim estava pedindo ao juiz para restaurar seu status de solteira nos documentos desde dezembro. Ela também disse que pediu a Kanye que mantivesse o divórcio em sigilo, mas que ele preferiu causar “sofrimento emocional” em postagens sobre o assunto na internet.

Kim está namorando o humorista Pete Davidson desde o final do ano passado. Desde então, West publicou alguns ataques a ele e chegou a reivindicar uma pequena vitória em sua guerra contra o comediante, quando ele excluiu seu perfil no Instagram. O cantor também já apareceu em novos relacionamentos, como com a modelo Julia Fox.