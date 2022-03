Juiz declara Kim Kardashian oficialmente solteira em meio à ação de divórcio

De acordo com a publicação, Kim alegou que desejava se divorciar, mas o cantor não aceitava, assim como não teria atendido aos apelos dela para manter o divórcio longe do público

A Justiça americana atendeu a um pedido de Kim Kardashian, 41, para desmembrar seu processo de divórcio do cantor Kanye West, 44. Assim, a empresária e estrela de reality show foi declarada oficialmente solteira e deixará de usar o nome do artista.



A decisão da Justiça acontece após uma audiência realizada nesta terça-feira (1º), a qual Kim acompanhou por videoconferência –West não participou. Segundo a revista People, a empresária já tinha pedido a mudança de seu estado civil há três meses.



De acordo com a publicação, Kim alegou que desejava se divorciar, mas o cantor não aceitava, assim como não teria atendido aos apelos dela para manter o divórcio longe do público. Em documentos datados de fevereiro, ela afirmava que a decisão do tribunal ajudaria West a aceitar a separação.



“Embora eu desejasse que nosso casamento tivesse sucesso, cheguei à conclusão de que não há como repará-lo. Peço que o Tribunal me restaure ao status de uma pessoa solteira para que eu e toda nossa família possamos iniciar o processo de cura”, afirmou Kim.



A empresária também disse que adiar ainda mais o divórcio “só criará mais tensão e ansiedade” e acusou West de tentar “reescrever os termos do acordo pré-nupcial das partes”. Por isso, ela pediu para separar as questões de custódia dos filhos e propriedade de seu estado civil, o que foi atendido agora.



Kim e West começaram a namorar em 2012 e se casaram em maio de 2014. Eles tiveram quatro filhos juntos, antes de começarem a ter problemas em 2020, com declarações polêmicas e uma candidatura fracassada de West à Presidência americana.



Na época, Kim falou abertamente sobre o diagnóstico de transtorno bipolar que o cantor teve e pediu aos fãs “compaixão”, reconhecendo a situação como “complicada e dolorosa”. Ela pediu o divórcio em fevereiro do ano passado, após quase sete anos de casamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Kim está namorando o humorista Pete Davidson, 28, desde o final do ano passado. Desde então, West publicou alguns ataques a ele e chegou a reivindicar uma pequena vitória em sua guerra contra o comediante, quando ele excluiu seu perfil no Instagram. O cantor também já apareceu em novos relacionamentos, como com a modelo Julia Fox.