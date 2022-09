Zilu posa com ex-marido de Wanessa Camargo: “Amores”

Zilu Godoi posou ao lado de Marcus Buaiz e os netos João e José em Orlando

Depois do fim do casamento de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz a internet veio abaixo. No sábado (17), os internautas vieram à loucura mais uma vez com uma foto postada por Zilu Godoi, mostrando que a amizade do empresário com a família da cantora segue firme e forte.

“Último dia dos meus amores aqui em Orlando…. E a vovó já ficou cheia de saudades! Alegria e gratidão por tudo, Marcus Buaiz. Logo estaremos juntos novamente! Amo vocês, meus amores!”, escreveu Zilu na legenda da foto.

Vale lembrar que a empresária está se recuperando de uma cirurgia nos pés e recebeu o carinho dos netos João Francisco e José Marcus, na casa dela, em Orlando, na Flórida.