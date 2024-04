Zendaya e Tom Holland estariam planejando casamento, diz revista

Olha eles! Eu disse que esse ano seria recheado de surpresas diante dos famosos se casando e tendo filhos. De acordo com a Revista People, Tom Holland e Zendaya estão próximos de subir ao altar. Sempre privados da sua vida pessoal, os dois desejam ser discretos sobre o assunto.

“Houve conversas sobre casamento e isso é uma realidade”, disse uma fonte próxima do casal ao veículo. No entanto, parece que as carreiras de ambos estão sendo o seu foco principal no momento. “Trabalho é importante para os dois e isso os mantém ocupados agora”, afirmou o contato.

A fonte ainda deixou explícita a privacidade do casal, que sempre manteve seu relacionamento longe do público. “Eles não são o tipo de estrelas que colocam suas vidas juntos nas redes sociais na maior parte do tempo. Ambos são reservados”, contou o informante, que ainda disse que a atenção do público “nunca foi fácil e confortável para nenhum deles”. O casal está juntos desde 2021, quando movimentou a web com o fato do namoro vir à tona.