Que indireta é essa? Colunista fala sobre traição de Zé Neto

Gabriel Perline dispara que existe vídeo do cantor transadno com fã atrás do palco

Minha gente, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, já dizia a cantora Pitty. Eu sabia que a treta de Zé Neto, atacando a Anitta daria muito bafafá. O colunista Gabriel Perline soltou que a assessoria do cantor faz de tudo para que não vaze um vídeo íntimo do cantor traindo a esposa. Socorro! “O tal sertanejo conservador deveria ficar esperto. Existe vídeo dele transando com fã atrás do palco, além de conversas em que mostrou o “zézinho” por DM a algumas moças. Detalhe: ele é casado e tudo isso rolou depois do nascimento do 2º filho. Assessoria dele faz de TUDO pra ng vazar”, escreveu Gabriel. O tal sertanejo conservador deveria ficar esperto. Existe vídeo dele transando com fã atrás do palco, além de conversas em q mostrou o "zézinho" por DM a algumas moças. Detalhe: ele é casado e td isso rolou depois do nascimento do 2ºfilho. Assessoria dele faz de TUDO pra ng vazar — Gabriel Perline (@GabPerline) May 14, 2022 Meu pai amado, era tudo que os fãs da cantora precisavam para acabar com a raça de Zé nas redes sociais. Principalmente, por ele bancar de bom moço, mas estar errado na história de acordo com o colunista.