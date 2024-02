Yasmin descobre que estaleca é dinheiro do BBB

Meu Deus, Yasmin está muito perdida dentro do BBB e só agora foi entender que as estalecas são o dinheiro que cada brother tem para poder fazer as compras. A musa arrancou risada dos brothers e dos internautas que acompanham o reality da Globo.

Durante uma conversa com Giovanna, Matteus e MC Bin Laden, a loira se surpreendeu ao descobrir que eles perdem estalecas com as punições. “Cara, para onde foi todo o meu dinheiro? Não estou entendendo!”, indagou ela. “Não comprei nada”, acrescentou.

“Mas andou perdendo estaleca, né?”, observou Giovanna. “Perde dinheiro?”, perguntou surpresa. “Estaleca! Menos 50 estalecas”, explicou a sister. “Estaleca é dinheiro?”, questionou a modelo. “É!”, afirmou Giovanna. “Mentira!”, reagiu Yasmin, que fez os brothers caírem na risada. “Eu não sabia! Eu juro”, confessou.