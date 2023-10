Xuxa fala sobre a irmã e os pais falecidos: “A gente vai se encontrar”

A apresentadora falou sobre um sonho que teve com a figura da família e revelou que não entende muito de mediunidade, mas acredita no que pode ter acontecido

Xuxa deu o que falar ao revelar que sonhou com sua irmã, Mara Meneghel, e seus pais. Em entrevista à Revista Caras, ela contou detalhes sobre o sonho e disse ainda acreditar em possíveis questões espirituais envolvidas no sonho que teve com os familiares.

“Minha irmã morreu agora em Janeiro, de domingo para segunda e de sexta para sábado, eu sonhei que eu estava em um lugar com meu irmão Cirano, meu pai, minha mãe e a minha irmã. Eu falei: ‘Que estranho, ela não pertence a esse lugar, o que ela tá fazendo aqui’. Eu usei essa expressão, fiquei olhando como se eu tivesse olhando só pra minha irmã e aí passaram-se quase dois dias ela se foi”, disse.

A famosa completou dizendo que o episódio foi muito marcante, mas também lhe deixou dúvidas: “Eu não sei, as pessoas que devem entender melhor isso daí, se eu fiz alguma projeção… Enfim, eu quero acreditar e eu acredito, que ela esteja nesse lugar com os meus pais, que a gente vai se encontrar”.