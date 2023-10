Xuxa entra na lista das mais sexys do mundo

A apresentadora completou 60 anos com uma carreira promissora e segue sendo um sexy symbol para diversas personalidade ao redor do mundo

Xuxa já fez de tudo na sua vida quando o assunto é o audiovisual. De modelo a apresentadora, ela sabe ganhar as câmeras com seu profissionalismo, além de elegante ela ainda estava na lista das 100 mulheres mais sexys do mundo. A apresentadora ocupa a 22ª posição, ficando à frente de outras musas como Lívia Andrade, Grazi Massafera e Gisele Bündchen.

A lista é revivida ano após ano pelos fãs da apresentadora que ficaram órfãos da eleição que faz a eleição das personalidades, afinal, a Revista Vip, parou com a famosa colocação.

Os nomes estão sendo divulgados pelo perfil Clube da Vip, no Instagram, e a mais sexy do ano será anunciada nos próximos dias. “Falar a palavra sucesso junto com o nome Xuxa é tão habitual como respirar. A rainha teve um ano e tanto! Sessentou, teve uma serie documental polêmica sobre sua vida e carreira, teve show em cruzeiro exibido ao vivo no Multishow, capas e capas de revista. Nada diferente na vida de um dos maiores ícones de nossa vida”, diz o texto que anunciou Xuxa na lista deste ano.