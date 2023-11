Ximbinha rompe o silêncio sobre separação de Joelma e se emociona: “A gente já vivia em quartos separados, comi o pão que o diabo amassou”

O ex-marido de Joelma esteve no podcast “Inteligência Ltda” e contou detalhes sobre o seu sofrimento na época da separação da sua esposa, Joelma

Ximbinha não ficou calado e deu detalhe sobre o processo de separação de Joelma, contando detalhes sobre o fato que abalou sua carreira dentro da banda Calypso. Em entrevista ao “Inteligência Ltda”, ele conta que já não dormia com Joelma há algum tempo e que não ficava nem no camarim com ela.

“A gente já vivia em quartos separados há muito tempo, há mais de um ano. Não tinha contato há mais de um ano de marido e mulher. Não ficava nem no camarim com ela”, contou ele, que tem dois filhos com a paraense.

O músico ainda relatou que ficou mais abalado com o fim da banda Calypso do que com o divórcio. “Não sofri pelo relacionamento [ter acabado]. A Banda Calypso era minha alma. Foi muito difícil para sair do meu corpo. Pedi a Deus, porque tudo o que tem ali faz parte da minha vida. Eu me esforcei muito para acontecer. Sofri muito pela banda”, disse.

“Fiz um projeto chamado Banda XCalypso. Foi em seguida, mas não estava bem. Fiz 16 shows e parei um tempão. Fiquei dois anos em casa. Eu precisava desse tempo. Fiquei mal, estava tomando remédio”, concluiu.