Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa e seu grande acervo de polêmicas

Minha gente, o grande destaque da edição de julho da revista Piauí foi nada mais ninguém menos que Wilma Petrillo, a viúva e a empresária da cantora Gal Costa. Nessa respostagem, foram entrevistadas: treze pessoas: seis ex-funcionários de Gal, seis amigos e um parente que nos deram um verdadeiro dossiê sobre tudo que o que Wilma fez durante sua união com Gal Costa.

Nos depoimentos colhidos ao longo dessa reportagem, os entrevistados acusam Wilma de assédio moral, ameaças e golpes financeiros. A empresária é acusada de ter levado Gal, uma das maiores e mais bem-sucedidas artistas da MPB, à falência e todos afirmaram que as finanças de Gal enxugaram no período em que ela viveu ao lado de sua companheira.

No relato do médico Bruno Prado, ex-amigo do casal, Wilma lhe pediu um empréstimo de 15 mil reais, alegando que Gal precisava de uma cirurgia. Após receber o dinheiro, Wilma desapareceu da vida de Prado e passou a ameaçá-lo quando ele foi cobrar a mesma, levando-o a registrar uma ocorrência policial que foi resolvida em uma audiência em 2012.

Guto Burgos, que é irmão da cantora e o responsável pela administração de sua carreira antes de Wilma afastá-lo quando entrou em cena. Gal decidiu trabalhar com outra pessoa e se distanciou de seu irmão em 1997, o que foi um momento estranho para ambos, considerando a tamanha amizade que entre ambos. A partir desse momento, os interesses empresariais e as finanças de Gal passaram a ser controlados totalmente por Wilma, e a cantora reduziu o contato com a maioria de seus amigos. O telefone fixo da nova casa sempre estava ocupado ou as chamadas eram direcionadas para a caixa postal.

Guto revelou que Gal já possuíra oito salas comerciais, uma cobertura e um apartamento, além de propriedades em Salvador, Trancoso e Nova York, mas morreu sem nenhum desses bens. Essa situação causa muito dor e deixa uma sensação de que todo o trabalho da cantora foi em vão. O filho de Gal, Gabriel, herdou apenas um apartamento no bairro dos Jardins, em São Paulo, como o ativo de maior valor. O imóvel foi adquirido em 2020 por 5 milhões de reais.

Segundo um ex-funcionário, uma boa maneira de descrever a conta bancária de Gal Costa seria “como um buraco negro”. Ele ainda disse que presenciou uma discussão entre o casal em 2015, na qual Gal questionou por que o dinheiro entrava e desaparecia enquanto as dívidas não paravam de aumentar. Wilma respondeu insultando a cantora, dizendo que ela era velha e que as pessoas não queriam mais contratá-la.