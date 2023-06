Whindersson Nunes nega boatos envolvendo Luiza Souza: “Ninguém está falando de voltar, não”

O humorista garante que sua relação com a cantora é boa, mas que, atualmente, eles são apenas bons amigos.

Amores, desde o fim do casamento entre o humorista Whindersson Nunes e a cantora Luísa Sonza, diariamente surgem boatos de que os dois estão se reconciliando e prestes a reatar um relacionamento amoroso, porém, esses boatos aumentaram ainda mais depois que os ex-pombinhos tiveram algumas interações públicas nas redes sociais.

Porém, durante a sua participação no programa “Provoca”, que é apresentado pelo comunicador Marcelo Tas, o humorista comentou sobre esses boatos.

“Povo pede pra eu voltar com ela… Mas eu não penso na Luísa, eu lembro da Luísa. Porque a Luísa é uma pessoa famosa, tem sucesso, está nos outdoors, na TV, nas publis, então eu a vejo. Não ignoro a pessoa com quem fui casado”, iniciou.

Logo em seguida, Whindersson revela que, atualmente, a sua relação com a cantora é mais voltada pro meio profissional, onde eles esboçam suas impressões um do trabalho do outro.

“No meu show que saiu agora, ela me ligou pra falar o que tinha achado, Disse que achou irado, que eu tinha feito uma parada muito artística, muito massa”, revelou.

Por fim, o lutador amador de boxe garante que a relação entre eles trata-se apenas de amizade e nega os boatos de que eles estariam esperando o momento certo para assumir uma reconciliação amorosa entre eles.

“Saiu uma notícia de que a gente ia voltar e só estava esperando a hora certa [para divulgar]. Mandei mensagem pra ela: ‘Viu aí que a gente está namorando? Pois é, fiquei sabendo pelas notícias. Eu tenho um bom relacionamento com a Luísa. A gente é amigo, tranquilo, mas ninguém está falando de voltar, não”, garantiu Whindersson.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE