Whindersson Nunes irá participar de filme inspirado em ‘Todo Mundo em Pânico’

Sofia Santino contou com um elenco cheio de personalidades incríveis da internet para o seu filme

Eu sou amante das artes e amo um bom filme para “sextar” em bom estilo. Fiquei animada quando soube que Whindersson vai participar do filme de Sofia Santino, inspirado na sequência de ‘Todo Mundo em Pânico’. A produção ganhou o nome de ‘Sexta-feira 12’ e será lançado no dia 28 de outubro, contando com um elenco cheio de personalidades famosas da internet.

Doarda, Ciclopin, Jean Luca, Sofia Espanha, Pablo Toneti, Anada, e outros nomes da internet atual vão integrar o filme que já promete ser um sucesso.

Em entrevista para o ‘Em Off’, Sofia conta que o roteiro fluiu durante alguns dias. “Eu, Ciclopin e o Gab sentamos para escrever juntos. Trabalhamos nesse roteiro durante alguns dias e deixamos fluir. Queríamos colocar piadas, shades e trabalhar nele sem nenhum impedimento. Fomos bem abertos em relação a isso. Foi basicamente eu, Caick, Gab, uma taça de vinho e as ideias surgindo para o roteiro”, contou.