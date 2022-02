“A família é pior que a primeira”, diz mãe de Whindersson sobre família de Luísa Sonza

Sem papas na língua Valdenice comenta sobre família da segunda esposa do filho

Sem papas na língua Valdenice comenta sobre família da segunda esposa do filho

Eita, parece que o clima não era nada agradável entre a mãe de Whindersson e as famílias de suas ex-esposas, Luísa Sonza e Maria Lina.

Em entrevista para o ‘IELCast’, Dona Vadenice conta o fato de quando foi conhecer a casa nova do seu filho com Maria Lina. Mesmo gostando muito da casa, a mãe não deixou de dar sua opinião sincerona sobre a família da moça.

“A família é pior que a primeira”, diz mãe de Whindersson em podcast

“Acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome, a família é pior que a primeira”, disparou diretamente para o filho. Whindersson tentou relevar, dizendo que namorava Lina e não a família.

A mãe não deixou barato e disse que quem aceita a mulher aceita a família todinha. Valdenice mudou de assunto ao perceber que estava no espaço do filho e não cabia a ela esse papel. Vishe.

Whindersson e Maria Lina, casamento quase durou um ano

O casamento não durou muito tempo e não se sabe ao certo o que poderia ter levado ao fim, mas Maria diz que o término partiu do humorista. Será que teve influência da conversa com a mãe?

O casal chegou a engravidar, mas em 2021 ela perdeu o bebê, João Miguel, após um parto prematuro. O humorista diz que a paternidade é um fato marcante na sua história e lembra do filho com muito carinho.

Perda do filho prematuro, João Miguel

Vale lembrar que seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza foi alvo de ataque na internet e todos foram pegos de surpresa com o término do casamento no final de 2020. Talvez ainda mais alimentado pelo rápido anúncio do namoro da cantora com Vitão, que durou um ano.

Whindersson e Luísa Sonza, casamento que durou pouco mais de dois anos

Depois das revelações da mãe, a gente começa a entender que o problema do humorista não são suas escolhidas, mas a escolha de tudo que vem com elas, a família. Esse buraco é mais embaixo.