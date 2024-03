Wesley Safadão defende Beatriz: “Ela não me incomodou em momento algum”

A sister recebeu diversos pedidos de expulsão simplesmente por ter encostado nas costas do cantor.

Amores, mais cedo contei para vocês sobre a também possível expulsão da Beatriz do BBB24, uma vez que ela “teria descumprido” uma regra que Boninho havia imposto da mesma não invadir o espaço dos artistas que vão se apresentar na casa.

Porém, após muitooos burburinhos nas redes sociais, o próprio artista que supostamente teria sido desrespeitado por ela, o cantor Wesley safadão, utilizou as suas redes sociais para defender a sister.

“A sua alegria muitas vezes pode incomodar né? Comprovei isso com a Bia ontem no BBB, ela curtiu dançou e cantou todas as músicas, hoje estão pedindo a expulsão dela pq ela tocou em mim! Por favor gente, parem com isso, ela não me incomodou em momento algum, sou um ser humano como qualquer outro, e adorei o carinho dela comigo. Fim!”, Wesley defendeu Beatriz.