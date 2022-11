Web se agita ao ver Medina e Jade Picon no show da Ludmilla

Cantora chamou os mais próximos para curtir o seu show ‘Numanice’ no Rio

Olha eles! Jade Picon e Gabriel Medina foram vistos curtindo o show de Ludmilla próximos um do outro e bastou que a web reparasse nas fotos do evento para criar as fic que eu adoro. Os internautas amaram ver a nossa Chiara se aproximando do surfista, lembrando que os dois já viveram um lance no passado não tão distante.

O lance dos dois já é de outros carnavais, o que foi muito comentado na época, porque Jade parecia ser amiga da ex do surfista. Tudo foi negado e as duas disseram que só se conheciam das redes, sem ninguém furar o olho de ninguém até porque Jade entrou no jogo depois que Medina tinha largado de Yasmin Brunet.

Será que está rolando? Vocês sabem como eu fico com uma fofoca quente dessas, né?