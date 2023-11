Wanessa e Camilla Camargo se posicionam a favor do pai, Zezé: “Não é justo”

Wanessa Camargo e sua irmã, Camila, deram a cara a tapa ao defender o seu pai, Zezé Di Camargo, das inverdades, da web, que pode ser bem cruel com os artistas. As duas se posicionaram a favor do pai e disseram que ele sempre foi muito presente na vida de ambas, sendo uma imagem de fortaleza para a família Camargo e Godoy.

“Estou aqui com minha irmã e resolvemos fazer esse vídeo porque a gente trabalha com a verdade e com o justo”, iniciou Wanessa.

Camila também usa o espaço para desabafar: “Queremos deixar claro que somos uma família que se ama e se respeita. É perfeita? Jamais! Houve uma separação entre uma mulher e uma mulher, mas entre um pai e uma mãe e os seus filhos não. Estamos aqui para falar que independente desse amor que sentimos por nosso pai e nossa mãe, está rolando uma coisa muito injusta em relação ao nosso pai”, declarou.

“Desmerecendo ele como pai, em todos os momentos que precisei do meu pai ele esteve presente em nossas vidas. Para as pessoas que estão se aproveitando disso, não façam isso, não é justo. Sempre foi esse apoio e fortaleza, estamos com você”, finalizou Wanessa.