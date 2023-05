Wanessa Camargo revela o motivo de sua separação com Dado Dolabella: “Éramos muito imaturos, era muito assédio”

A cantora revela que o ciúmes foi algo muito prejudicial para a relação deles, já que ambos eram extremamente assediados pelos fãs.

Gente, durante a sua participação no programa Estação Band, da rádio Band FM, a cantora Wanessa Camargo finalmente revelou o verdadeiro motivo do fim de seu relacionamento com o ator Dado Dolabella, lá nos anos 2000, quando eles namoraram pela primeira vez.

De acordo com a artista, além da imaturidade, que pode ser justificada pela pouca idade de ambos, eles estavam no início de suas carreiras, o que fazia com que eles fossem alvo de muitos assédios dos fãs, causando muito ciúmes no parceiro.

“Éramos muito jovens, vamos ser justos. Éramos muito imaturos, os dois estavam começando a carreira. Eu me vi em um lugar e ele se viu com todas as mulheres do Brasil olhando para ele. Ele era campeão de cartas no país, era muito assédio”, revelou a cantora.

Em seguida, ela conta que apesar de tudo, aprendeu muito com Dolabella, inclusive que independe do horário ou local, se a pessoa quiser ser desonesta com o parceiro, ela será. “Aprendi muito com ele na relação na primeira temporada e eu até levei isso para o meu casamento depois. Percebi com o tempo que não adianta ter ciúme, querer segurar na mão. Quem quer fazer, faz na sua cara às sete da manhã. Não é a balada. Quem quer estar junto, está junto”, finalizou.