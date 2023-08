Wanessa Camargo revela detalhes sobre luta contra crise do pânico

A cantora contou em entrevista ao jornal O Globo que ela chegou no fundo do poço e que para se reerguer teve que viver um processo de cura

“Um processo de cura que dura a vida inteira”, foi assim que Wanessa Camargo começou a sua entrevista para o jornal O Globo. A cantora contou detalhes sobre a crise do pânico que a fez ficar de refém durante muito tempo e contou sobre como fez para sair do fundo do poço.

“Fui ao fundo do poço. Vivi um medo absurdo. E precisei me salvar. O pânico, meu pior inimigo, foi o que me fez falar: Agora ou é a morte ou é aprender a reconstruir a vida. O amor-próprio me trouxe a cura. Não é que eu diga: Ai, sou perfeita e maravilhosa! Olho para mim com mais cuidado, aceitando minhas dificuldades”, desabafou a artista

Ela ainda completou: “Cheguei ao ponto mais baixo da minha vida. Enfrentei medos avassaladores. E então, senti a urgência de me resgatar. O pânico, que havia sido meu inimigo implacável, tornou-se a força que me impeliu a tomar uma decisão: era chegado o momento de reconstruir minha vida ou enfrentar a possibilidade de sucumbir”, relembrou.