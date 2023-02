Wanessa Camargo quebra silêncio e fala sobre sua separação: “Um forma de ser feliz de novo”

Cantor contou detalhes sobre o processo de separação de Marcus Buaiz em participação no ‘Encontro com Patrícia Poeta’

Não é de hoje que Wanessa Camargo dá o que falar. A cantora contou detalhes sobre a sua separação do empresário Marcus Buaiz no programa ‘Encontro com Patrícia Poeta’ e revelou que ela tenta ser feliz de novo. A artista ainda agradeceu o apoio da família que mesmo na diferença a apoiou.

“Tive que lidar com muito julgamento no último ano e a gente sabe que faz parte. Estou há 22 anos trabalhando com isso e já levei muita coisa na cabeça que a gente enfrenta na mídia. Tenho o privilégio de ter uma família que me entende e me acolhe, emsmo na sdiferenças”, disse ela.

Wanessa ainda falou sobre as crianças. “Minha separação foi muito difícil, e muito julgada. Você vê os seus filhos sofrendo e você tem que dizer: ‘Preciso achar uma forma de ser feliz de novo'”, finalizou.