Wanessa Camargo deseja que Isis Valverde e Marcus Buaiz sejam felizes

Cantora participou do programa Chupim, da Rádio Metropolitana, e não deixou de falar sobre o relacionamento do ex-marido com a atriz

Gente feliz não incomoda a vida dos outros, já ouviu isso? Pois bem, Wanessa Camargo contou que não tem nenhuma mágoa com a relação de Marcus Buaiz com Isis Valverde. Em entrevista ao Chupim, da Rádio Metropolitana, a artista contou que deseja que eles sintam o mesmo amor que ela sente por Dado Dolabella. “Ele é pai dos meus filhos, então a gente separa e lógico tem diferenças e a gente tem questões né que ficam ali, mas eu falei isso até na música Livre. Não existe o certo ou o errado. É tudo uma história linda que a gente fez, a gente fez dois filhos, a gente construiu uma história, a gente teve momentos incríveis juntos. Não deu certo, mas deu certo”, completou. Wanessa ainda finalizou, dizendo que deseja que ele seja muito feliz com sua nova parceira. “Eu torço muito pra ele ser feliz”, reforçou.