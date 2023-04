Vovó Fitness revela que fez sexo com mais de 720 pessoas após seu divórcio 

A influenciadora, que é bissexual, revela que gosta de ser submissa com homens, mas garante que sabe exatamente o que fazer com outra mulher.

Oii? Como assim? Gente, não é por nada não, mas se essa informação for realmente verídica, nem se juntar todas as minhas amigas aqui do Leblon não dá para competir com a vida sexual dessa queridona.

Amores, vocês lembram da influenciadora Andréa Sunshine, mais conhecida como ‘vovó fitness’, que ficou bem conhecida no ano passado, após afirmar que estava sofrendo academia por ser gostosa? Pois é, ela ataca novamente.

Em entrevista ao Daily Star a influenciadora, que revelou ser bissexual, afirma que após o fim de seu casamento, que durou 18 anos, ela já teria tido relações sexuais com mais de 720 pessoas, dentre elas homens e mulheres.

“Eu tive muitos casos de uma noite, entre relacionamentos que não duraram o suficiente. Sobre os números, é muito difícil contar exatamente, mas em média, digamos que eu namorei de 3 a 5 pessoas por semana… Sou bissexual e namorei homens e mulheres, dá uma média de 720 pessoas”, revelou a vovó.

Além disso, a loira, que atualmente está em um relacionamento aberto, revela quais são os seus fetiches na hora H.

“Eu amo alguém que me deixa desorientada, sem ar. Adoro quando eles me prendem na parede, mordem meu pescoço e assumem o controle. Adoro ser submissa, mas nem sempre, porque com mulher sou muito boa”, garantiu a influenciadora.