“Você me disse que odiava crianças”, dispara Xuxa sobre Marlene Mattos

A apresentadora revelou novas verdades chocantes em sua série documental que fala sobre sua vida e sua fama ao lado da empresária odiada pelos fãs

Xuxa deu o que falar com mais e mais revelações sobre Marlene Mattos. Os fãs da apresentadora já não suportam a figura da ex-empresária da loira, agora então… Xuxa revelou que deixou de trabalhar com Marlene pois ela disse que odiava crianças e proferiu ofensas a pessoas capacitistas.

A mãe de Sasha contou que ficou chateada com as palavras de Marlene sobre seu público. “Perguntei quando a gente voltaria a trabalhar com criança. Você me disse que não ia trabalhar com criança porque odiava crianças”, disse. “Não disse nada disso, nunca odiei criança. Se eu disse, quis encher o saco. Nunca odiei”, se defendeu a diretora.

Ela ainda conclui: “Eu te perguntei várias vezes se você estava falando sério, e você falou de crianças especiais, que você tinha nojo, não gostava quando babavam. Você sabe que foi por isso que a gente se separou? Porque eu falei ‘se está falando a verdade, gostaria de não trabalhar mais com você’. Fiquei tão chateada. Foi aquilo que fez eu nunca mais olhar na sua cara. Para mim, você disse que odiava criancinhas”, disse a apresentadora. “Eu disse aquilo pra te chatear. Não tenho que me desculpar”, disparou Marlene.