Viviane Araújo fala sobre aposentadoria do carnaval: “Sei que um dia não serei eterna”

Musa do carnaval contou detalhes sobre a sua vida na folia de carnaval ao jornalista Lucas Pasin

Com a corda toda! Viviane Araújo é uma das musas que curtem o carnaval no melhor estilo brasileiro de todos. O samba no pé não falta, e para o jornalista Lucas Pasin, ela revelou que ainda não pensa em se aposentar da festança de fevereiro. Já respiro sem aparelhos!

“Ainda não penso, mas sei que um dia não serei eterna. Serei eterna no coração das pessoas, no carnaval, pela minha história, pelo que represento eu serei eternizada. Pela minha trajetória. Mas eu não vou estar sempre aqui, desfilando como rainha. Um dia, realmente, eu não estarei mais, mas não sei quando”, disse ela.

Esse é o primeiro carnaval que a musa passa depois de se tornar mãe de Joaquim, fruto do seu relacionamento com Guilherme Militão.