Viúvo de Gilberto Braga, Edgar Moura Brasil está em novo relacionamento e processa a TV Globo

Genteeeee, o decorador Edgar Moura Brasil, viúvo do autor Gilberto Braga (1945-2021), com quem foi casado por quase 50 anos. Aprovou o livro Gilberto Braga, que vai lançado na próxima terça-feira (30) na cidade do RJ pela editora Intrínseca.

“Trata-se de um trabalho importante para a preservação da memória do Gilberto. Ainda mais num país como o nosso que não tem memória”, disse ele para o site New Mag.

Ao longo da entrevista, o decorador confessou que está em um novo relacionamento, mas não deu maiores detalhes. “O Gilberto aprovaria e ficaria feliz com isso”. O autor morreu em outubro de 2021, aos 75 anos.

Recentemente, Edgar recorreu a Justiça para cobrar R$ 290 mil da TV Globo, referentes à última parcela do contrato entre o autor de novelas e a emissora.

“Ademais, embora o Sr. Gilberto Braga não mais pudesse, pessoalmente, executar algumas atividades, fato é que seu trabalho, contratado por meio da pessoa jurídica da autora, já havia sido entregue e, portanto, a obrigação para com a última persistia e persiste até hoje”, diz a defesa de Brasil no processo.

O tal contrato previa pagamentos mensais de R$ 300 mil em 2019, R$ 250 mil em 2020 e R$ 200 mil em 2021. Em um e-mail anexado no processo, aponta que, em dezembro de 2021, uma funcionária da emissora carioca alegou que o pagamento não seria feito por conta ao falecimento de Braga.

De acordo com a reportagem do Metrópoles, a parcela que ainda não foi paga chegaria aos R$ 290 mil hoje, com juros e correção monetária. A defesa de Edgar ainda pede que a TV Globo pague as despesas processuais e os honorários.