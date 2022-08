Viúva de Maurílio fala sobre perda do marido: “Ainda deixo seu lado da cama livre”

Luana Ramos usou sua conta no Instagram para dividir a saudade de Maurílio com os fãs

Caiu um cisco no meu olho, juro! A viúva do cantor Maurílio, que faleceu em dezembro do ano passado, vítima de um tromboembolismo pulmonar, fez uma homenagem para o amado que levou todos os fãs e seguidores às lágrimas. Luana Ramos disse ainda deixar o lado da cama do ex-marido livre. Ai gente…

“8 meses de saudade. Como eu gostaria que esse domingo das fotos, fosse o domingo de ontem! Uma tarde simples, agradável e divertida! Cheia de risadas e amor! Como eu pegava sol e como você PRECISAVA pegar um sol!”, iniciou.

O carrossel de fotos faz os fãs da dupla Luíza e Maurílio lembrarem de bons momentos da esposa com o cantor. “Oito meses… Quanta coisa mudou e quantas coisas continuam exatamente iguais… Eu continuo vivendo da mesma maneira, no mesmo apartamento, convivendo com as mesmas pessoas, dormido do meu lado da cama… Ainda não consigo dormir sequer no meio dela, ainda deixo seu lado da cama livre”, escreveu.

“E assim os meses vão passando e eu sigo contando… Fico aqui com a lembrança da felicidade estampada nesses rostos dessas fotos, de quem já haviam decidido as próximas semanas, meses e anos”, finalizou.