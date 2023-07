Viúva de Gal Costa teria aplicado golpe em Diogo Vilela e criticado Marília Mendonça

Em reportagem da Revista Piauí, Wilma Petrillo, é causada e denunciada por assédio moral, golpes financeiros e ameaças

Contei para vocês que a viúva de Gal Costa, Wilma Petrillo, estava sendo acusada de diversas polêmicas, o que a gente não sabia é que ela teria aplicado golpes em pessoas conhecidas da mídia, como Diogo Vilela. De acordo com a reportagem da Piauí, ela ainda teria falado mal de Marília Mendonça.

Wil teria aplicado diversos golpes em contratantes de shows, amigos e a própria Gal, falecida em 2022. Funcionários denunciam ela de assédio moral e ameaças.

Petrillo ainda teria chamado Marília Mendonça de “caipira” quando sua ex-esposa e ela dividiu os vocais da música ‘Cuidando de Longe’.

Diogo foi apontado como lesado na parte do processo da venda de um imóvel. O artista ainda disse que não quer falar absolutamente nada com Wilma, acusando ela de ter deixado de assinar a passagem do imóvel para o seu nome.