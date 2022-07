Vitor Kley entrega romance com Priscila Alcântara

E esse romance BRASEEEEL?! Durante o programa TVZ, no Multishow, apresentado por cantora Priscila Alcântara, nesta quisnta-feira,21 o cantor Vitor Kley era um dos convidados da atração e acabou entregando o romance entre ele e a apresentadora.

“Desde então não param de me perguntar: você está solteiro, não é, Vitor?”, perguntou Priscilla, o que deixou Vitor sem reação e ele continuou o questionamento: “Responde, Vitor!”

“Nós estamos (solteiros), não é? Livres. Essa pergunta não estava no roteiro. Fez para me apertar (risos)”, desconversou Vitor. Assista.