Vítima de xenofobia, Ademara Barros revela que foi chamada de “nordestina escrota” ao ser demitida, no Rio de Janeiro

A atriz e jornalista também falou sobre o seu projeto, o “Sem Filtro”, da Netflix, onde ela aborda temas como xenofobia e machismo.

Durante a sua participação no podcast “Os Nordestinos Pelo Mundo”, que é apresentado pelo comunicador Léo Paiva, a maravilhosa, atriz e jornalista, Ademara Barros, compartilhou um pouco de sua dura trajetória profissional, que já foi regada de preconceitos, por ela ser nordestina, ou melhor, pernambucana.

Ao falar sobre a sua chegada no Rio de Janeiro, Ademara revela que foi vítima de xenofobia e afirma que em todas as vezes que aborda o tema não está falando de forma rasa, pois ela realmente já enfrentou esse tipo de preconceito na pele.

“Eu vivi situações muito desconfortáveis entre repórteres, entre pessoas de onde eu não imaginava que surgissem falas tão problemáticas. No meu primeiro trabalho no Rio eu fui demitida sendo chamada de ‘nordestina escrota’, inclusive. Em todos os momentos que eu falo de xenofobia não é de forma hiper superficial, com coisas que eu acho que são assim, eu realmente vivi coisas que eu jamais imaginei que as pessoas realmente faziam”, iniciou a atriz.

Em seguida, a jornalista fala sobre o seu projeto “Sem Filtro”, da Netflix, que começou durante a pandemia, nas redes sociais, onde com um tom humorístico, Ademara introduz temas mega importantes em nossa sociedade, como a própria xenofobia e o machismo.

“É bem impactante. Ao mesmo tempo é o resultado de muito trabalho. Para quem constrói uma trajetória muito pautada nos próprios esforços, é muito gratificante fazer um teste como esse, porque eu não fui convidada para fazer a personagem, eu fiz teste, passei por várias etapas. A gente sabe que é uma trajetória muito difícil, criar uma visibilidade a partir da internet. Então, ter a oportunidade de ser vista por alguém desse mercado é muito gratificante”, relatou a pernambucana.